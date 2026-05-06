Мир

"Рождество с куклами Barbie": в Техасе приговорен к казни убийца девочки

Судебные решения
Убийства
США
время публикации: 06 мая 2026 г., 05:10 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 06:15
Убийца Таннер Хорнер
Amanda McCoy/Star-Telegram via AP, Pool

В Техасе суд присяжных приговорил к смертной казни бывшего водителя FedEx Таннера Хорнера, признавшего себя виновным в похищении и убийстве семилетней Афины Стрэнд в 2022 году.

Хорнер похитил девочку у ее дома в городке Парадайс, к северо-западу от Далласа, когда доставлял рождественский подарок – коробку с куклами Barbie. Тело ребенка было найдено через два дня.

По данным следствия, Хорнер сначала утверждал, что случайно сбил девочку фургоном, запаниковал и увез ее, однако прокуратура заявила, что эти показания были ложными: присяжным были представлены аудио- и видеозаписи из фургона, где были зафиксированы последние минуты жизни ребенка.

Медэкспертиза установила, что Афина Стрэнд умерла от тупых травм, удушения и перекрытия дыхательных путей.

Защита добивалась для Хорнера пожизненного заключения без права на досрочное освобождение, ссылаясь на психические нарушения и особенности развития обвиняемого, однако присяжные сочли, что он представляет постоянную угрозу обществу, и не нашли смягчающих обстоятельств, достаточных для замены смертной казни пожизненным сроком.

