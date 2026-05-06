x
06 мая 2026
|
последняя новость: 08:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 мая 2026
|
06 мая 2026
|
последняя новость: 08:56
06 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

ВСУ: ночью перехвачены 89 из 108 БПЛА. МО РФ: сбиты 53 беспилотника, есть жертвы

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 06 мая 2026 г., 08:39 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 08:45
ВСУ: ночью перехвачены 89 из 108 БПЛА. МО РФ: сбиты 53 беспилотника, есть жертвы
ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 6 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М", одну авиационную ракету Х-31 и 108 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 89 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания трех ракет и девяти ударных БПЛА в восьми локациях, а также падения фрагментов в одной локации. Причинен ущерб, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 6 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 53 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московским регионом, Крымом и Черным морем. Сообщалось об убитых в Джанкое. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 мая 2026

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1533-й день войны
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 мая 2026

Власти РФ сообщили о пяти погибших в Джанкое в результате атаки БПЛА