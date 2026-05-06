ВСУ: ночью перехвачены 89 из 108 БПЛА. МО РФ: сбиты 53 беспилотника, есть жертвы

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 6 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М", одну авиационную ракету Х-31 и 108 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 89 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания трех ракет и девяти ударных БПЛА в восьми локациях, а также падения фрагментов в одной локации. Причинен ущерб, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 6 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 53 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московским регионом, Крымом и Черным морем. Сообщалось об убитых в Джанкое. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.