Зеленский: США хотят завершить войну к началу лета

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что американская сторона предложила новое энергетическое перемирие, на которое Украина согласилась. Однако российская делегация пообещала дать ответ позже, сообщает ВВС.

США также предложили впервые двум переговорным группам – Украине и России – встретиться в Америке. По его словам, предположительно встреча состоится в Майами через неделю. Украина уже подтвердила свое участие.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что новый раунд переговоров будет "скоро", но речи об их проведении в США не было.

Зеленский также высказался о темах, которые в ходе переговоров урегулировать по-прежнему не получается. Он вновь повторил, что "самые сложные" из них могут быть вынесены на возможную трехстороннюю встречу лидеров Украина – США – РФ.

В вопросе Донецкой области, которую Россия требует отдать ей целиком, Зеленский сказал, что Украина настаивает на принципе "стоим, где стоим" для прекращения огня.

"Украина еще раз подтвердила свои позиции по вопросу Донбасса. "Стоим, где стоим" – это самая справедливая и наиболее надежная на сегодняшний день модель для прекращения огня, на наш взгляд", – отметил Зеленский.

США, по его словам, предлагают компромисс – создание свободной экономической зоны в Донбассе, от чего ни Украина, ни Россия не в восторге.