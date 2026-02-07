Первую золотую медаль олимпиады 2026 завоевал швейцарский горнолыжник
время публикации: 07 февраля 2026 г., 14:11 | последнее обновление: 07 февраля 2026 г., 14:23
Первым чемпионом олимпиады 2026 года стал швейцарский горнолыжник Франьо фо Алльмен, победивший в скоростном спуске.
Он - двукратный чемпион мира.
На втором месте итальянец Джованни Францони, на треьем - итальянец Доминик Парис.
Израильтянин Барнабас Селлеш занял 30-е место. Он отстал от чемпиона на 5.42 секунды.
Украинец Дмытро Шепюк занял 33-е место.
Француз Максенс Музатон и норвежец Адриан Смисед Сейерстед не финишировали.
Ссылки по теме