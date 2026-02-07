Первую золотую медаль олимпиады 2026 завоевал швейцарский горнолыжник

Первым чемпионом олимпиады 2026 года стал швейцарский горнолыжник Франьо фо Алльмен, победивший в скоростном спуске.

Он - двукратный чемпион мира.

На втором месте итальянец Джованни Францони, на треьем - итальянец Доминик Парис.

Израильтянин Барнабас Селлеш занял 30-е место. Он отстал от чемпиона на 5.42 секунды.

Украинец Дмытро Шепюк занял 33-е место.

Француз Максенс Музатон и норвежец Адриан Смисед Сейерстед не финишировали.