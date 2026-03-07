The Washington Post: отмена учений в армии США "намекает" на переброску войск на Ближний Восток

Армия США в последние дни внезапно отменила крупные учения элитного подразделения десантников, сообщает The Washington Post.

Это породило предположения о том, что солдаты, специализирующиеся на наземных боевых действиях, могут быть отправлены на Ближний Восток на фоне эскалации конфликта с Ираном.

Учения были отменены для 82-й воздушно-десантной дивизии, базирующейся в Форт-Брэгге, Северная Каролина. В состав дивизии входит боевая группа численностью от 4000 до 5000 солдат, способных к выполнению таких задач, как захват аэродромов, охрана критической инфраструктуры или эвакуация посольств.

На данный момент официальных приказов о развертывании не поступало. Однако официальные лица на условиях анонимности подтвердили: "Мы все готовимся к чему-то на всякий случай".