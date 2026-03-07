Жертвами удара, нанесенного по Харькову российской армией, стали семь человек

В ночь на 7 марта в результате удара, нанесенного по Харькову российской армией, был разрушен многоэтажный дом, погибли семь человек, среди них двое детей.

"Во время ночной атаки на город в своем доме погибла учительница начальных классов шестого лицея и ее сын, ученик второго класса. Также вместе со своей мамой погибла восьмиклассница 16-го лицея", – сообщил мэр Игорь Терехов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что минувшей ночью российские войска запустили 29 ракет и 480 беспилотников по украинским городам.