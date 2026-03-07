x
07 марта 2026
|
последняя новость: 18:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 марта 2026
|
07 марта 2026
|
последняя новость: 18:45
07 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп заявил на саммите во Флориде: "У нас в Иране все идет очень хорошо"

Война с Ираном
Дональд Трамп
время публикации: 07 марта 2026 г., 17:32 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 18:15
Трамп заявил на саммите во Флориде: "У нас в Иране все идет очень хорошо"
AP PhotoRebecca Blackwell

Президент США Дональд Трамп, выступая перед лидерами стран Латинской Америки на саммите во Флориде, заявил, что американские военные "вывели из строя" 42 иранских военных судна и значительную часть военно-воздушных сил Ирана.

"У нас в Иране все идет очень хорошо, вы видите результат", – заявил он.

Говоря об иранских лидерах, он отметил: "Это плохие люди, просто плохие люди". Он подчеркнул необходимость военной операции, объясняя это терактом 7 октября и "убийствами, которые они совершали на протяжении 47 лет".

Трамп заявил, что Иран был очень близок к созданию ядерного оружия и получил бы его еще восемь месяцев назад, если бы не американские удары по ядерным объектам во время 12-дневной войны в июне прошлого года. "Они сумасшедшие, и они бы его использовали, – добавил он, – так что мы оказали миру услугу".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook