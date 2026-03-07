Трамп заявил на саммите во Флориде: "У нас в Иране все идет очень хорошо"

Президент США Дональд Трамп, выступая перед лидерами стран Латинской Америки на саммите во Флориде, заявил, что американские военные "вывели из строя" 42 иранских военных судна и значительную часть военно-воздушных сил Ирана.

"У нас в Иране все идет очень хорошо, вы видите результат", – заявил он.

Говоря об иранских лидерах, он отметил: "Это плохие люди, просто плохие люди". Он подчеркнул необходимость военной операции, объясняя это терактом 7 октября и "убийствами, которые они совершали на протяжении 47 лет".

Трамп заявил, что Иран был очень близок к созданию ядерного оружия и получил бы его еще восемь месяцев назад, если бы не американские удары по ядерным объектам во время 12-дневной войны в июне прошлого года. "Они сумасшедшие, и они бы его использовали, – добавил он, – так что мы оказали миру услугу".