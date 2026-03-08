Kapitalis: в Тунисе начато финансовое расследование в отношении "флотилии Сумуда"

Прокуратура Туниса 6 марта начала расследование в отношении "флотилии Сумуда", пытавшейся осенью 2025 года прорвать морскую блокаду Газы. Как сообщает Kapitalis со ссылкой на судебный источник и агентство TAP, Национальной бригаде по расследованию финансовых преступлений Национальной гвардии в Эль-Ауине поручено проверить "подозрительные финансовые потоки", связанные с руководством инициативы.

Следствие должно установить законность происхождения собранных средств и проверить, не использовались ли они в личных или незаконных целях. В публикациях тунисских СМИ говорится, что расследование ведется на фоне подозрений в мошенничестве и отмывании денег.

Организация "флотилия Сумуда" сообщила о задержании нескольких своих активистов и представителей руководства, в том числе Саны Мсахли, Уаэля Науара, его супруги Джауахер Шанна, а также Набиля Шеннуфи и Амина Беннура.

Ранее израильские СМИ писали о том, что фактически "флотилия Сумуда" финансировалась ХАМАСом или организациями, которые занимались сбором средств для ХАМАСа.