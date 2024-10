В кафе в Варшаве установлен флаг ООП, на стекле издевательская надпись. Комментарий В.Шендеровича

Писатель и публицист Виктор Шендерович опубликовал на своей странице в Facebook фотографию, сделанную в центре Варшавы в годовщину трагедии 7/10, около входа в кафе-ресторан Radio Cafe.

На снимке видно, что рядом с кафе установлен флаг "Организации освобождения Палестины", а на стекле видна надпись: "Bibi: "What the f... is the fuss about? We don't use zyclone-b. We starw (очевидно, автор имел в виду starve – "морить голодом") only arab children". (С учетом исправленной ошибки и без мата перевод звучит примерно так: "Биби: "Что за чушь? Мы не используем циклон-б. Мы только морим голодом арабских детей").

Шендерович пишет в комментарии: "Эта фотография сделана сегодня, 7 октября 2024 года, в первую годовщину массового убийства евреев боевиками ХАМАС. Сделана – в центре Варшавы, в километре от бывшего гетто. Палестинский флаг у входа в кафе и милая шутка про Циклон-В (газ, которым евреев убивали в газовых камерах)... Сочиняли и писали эту шутку, разумеется, не палестинцы, а те, кого принято называть "левыми интеллектуалами". Милые люди! Слово fuck они писать застеснялись, а про Циклон-В – со всем своим удовольствием. И нельзя сказать, чтобы кафе пустовало... Никому не жмет. Виньетка к сюжету: кафе не просто так называется "Radiо" – это (см. табличку) корпоративное заведение радио "Свободная Европа". Там внутри всякие фотографии людей у микрофона... Левый дискурс у них, борьба за права человека".