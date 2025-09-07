Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1292-й день войны

Минобороны РФ 7 сентября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Малая Рыбица и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Чугуновка, Лошаково, Амбарное и Волчанск Харьковской области. Противник потерял более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Сеньково, Боровская Андреевка и Смородьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, 24 автомобиля, реактивная система залпового огня и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и семь складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Никифоровка, Константиновка, Северск, Степановка, Миньковка и Червоное Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 265 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий, в том числе два западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рубежное, Веселое, Новониколаевка, Артемовка, Красноармейск, Владимировка и Кутузовка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дорожнянка, Успеновка, Червоное Запорожской области, Новопавловка и Алексеевка Днепропетровской области. Противник потерял до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия, в том числе два западного производства. Уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Тягинка и Антоновка. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, десять автомобилей, орудие полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам вооружения и военной техники, военным аэродромам, двум радиолокационным станциям противовоздушной обороны, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 210 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 82250 беспилотных летательных аппаратов, 627 зенитных ракетных комплексов, 24992 танка и других боевых бронированных машин, 1590 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29337 орудий полевой артиллерии и минометов, 41243 единицы специальной военной автомобильной техники", – говорится в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 125700 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 146 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).