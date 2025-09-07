Утвержден новый премьер-министр Таиланда

Король Таиланда утвердил Анутина Чанвиракула, лидера партии "Бхумджайтай", премьер-министром страны – после победы на голосовании в парламенте, сообщает Reuters.

Решение последовало через два дня после выбора Чанвиракула обеими палатами парламента.

По данным Reuters, новый премьер уже начал формировать кабинет.

Чанвиракул станет третьим премьер-министром Таиланда за последние два года.

Напомним, что несколько недель назад решением конституционного суда премьер-министр Таиланда Пхэтхонтхан Чинават была отстранена от должности после того, как достоянием общественности стала запись ее телефонного разговора с бывшим лидером Камбоджи, состоявшегося в период эскалации пограничного конфликта. В беседе она называла бывшего премьера Камбоджи Хун Сена "дядей" и критиковала действия армии Таиланда.