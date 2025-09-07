Дроновая атака армии РФ на Киев, среди погибших младенец

В ночь на 7 сентября 2025 года армия РФ осуществила очередную атаку на Киев, применив ударные БПЛА. В результате атаки есть жертвы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о двух погибших – молодой женщине и ребенка в возрасте до 1 года в Святошинском районе, где в результате атаки были частично разрушены с 4 по 8 этажи 9-этажного жилого дома. Причинен ущерб автомобилям и складским помещениям.

Кроме того, в одном из укрытий Дарницкого района умерла женщина. В Дарницком районе в 4-этажном доме произошел пожар, здание частично разрушено.

Пострадали около 20 человек.

Сведения о жертвах атаки уточняются.