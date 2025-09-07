Армия РФ установила новый рекорд интенсивности ударов по Украине, есть жертвы

Вечером 6 сентября и в ночь на 7 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 805 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов, а также 13 ракет – 9 крылатых ракет "Искандер-К" и 4 баллистические ракеты "Искандер-М" .

Это рекордная интенсивность атаки с начала войны, если суммировать число выпущенных БПЛА и ракет.

Украинская сторона заявляет, что 747 российских БПЛА были сбиты или локационно потеряны/подавлены РЭБ. Также удалось перехватить четыре крылатые ракеты "Искандер-К".

По данным ВСУ, на территории Украины зафиксированы попадания девяти ракет и 56 ударных БПЛА в 37 локациях, а также падение фрагментов в восьми локациях.

Ранее сообщалось, что о двух погибших в Киеве – молодой женщине и ребенке в возрасте до 1 года в Святошинском районе, где в результате атаки были частично разрушены с 4 по 8 этажи 9-этажного жилого дома. Причинен ущерб автомобилям и складским помещениям. Кроме того, в одном из укрытий Дарницкого района умерла женщина. В Дарницком районе в 4-этажном доме произошел пожар, здание частично разрушено. Пострадали около 20 человек. Также возник пожар в правительственном здании в Печерском районе. Сведения о жертвах атаки уточняются.

Также известно о поврежденной инфраструктуре в Днепре в результате атаки дронов. В Кривом Роге есть попадания ракет и дронов в трех локациях, трое раненых, повреждена транспортная и городская инфраструктура, частный сектор и одно из предприятий. В Одессе повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилищная застройка. В Кременчуге поврежден мост через Днепр, движение временно перекрыто. В Запорожье не менее 17 раненых.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 7 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 69 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Воронежской, Белгородской, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Брянской, Курской, Рязанской областей, Краснодарского края, над акваторией Азовского моря, над Крымом. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Украинская сторона заявляет, что ночью был нанесен удар по линейно-производственно-диспетчерской станции в Брянской области РФ. Был нанесен удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае, власти РФ признали поражение технологической установки завода.