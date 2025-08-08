Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1262-й день войны

Минобороны РФ 8 августа 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 2 по 8 августа Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, территориальный центр комплектования, пункты управления, а также склады беспилотных летательных аппаратов большой дальности, инфраструктура военного аэродрома, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск "Север" в Сумской области нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой, трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны. В Харьковской области подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной, артиллерийской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1290 военнослужащих, танк, 17 боевых бронированных машин и 80 автомобилей. Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, а также 19 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 1615 военнослужащих, три танка и девять боевых бронированных машин. Уничтожены 85 автомобилей, 12 артиллерийских орудий, 28 складов боеприпасов и 48 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Александро-Калиново Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады спецназначения "Азов" и батальона штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1075 военнослужащих, танк и 13 боевых бронированных машин. Уничтожены 19 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, егерской, пехотной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял до 2725 военнослужащих, два танка и 19 боевых бронированных машин. Уничтожены 28 автомобилей и 16 артиллерийских орудий. За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили свыше 1530 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также два склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Уничтожены более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 34 автомобиля, семь артиллерийских орудий, 39 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 24 склада боеприпасов, материальных средств, военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании, десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб и 1508 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены три безэкипажных катера противника".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 75356 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24485 танков и других боевых бронированных машин, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28283 орудия полевой артиллерии и минометов, 39290 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 121500 человек (по известным именам) или около 165 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 146 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).