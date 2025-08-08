x
08 августа 2025
Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 82 из 108 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 30 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 08 августа 2025 г., 09:04 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 09:17
Генштаб ВСУ: перехвачены 82 из 108 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 30 беспилотников
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 8 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине 108 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО перехватили/подавили 82 БПЛА, запущенных российскими военными.

Украинская сторона заявляет, что зафиксированы 26 попаданий БПЛА в 10 локациях и падение фрагментов БПЛА в восьми локациях. Причинен ущерб Киевской области, в Харькове и Одессе, есть пострадавшие.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 7 августа и утром 8 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 30 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Саратовской областей, а также над Крымом. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

