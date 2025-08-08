В конфликте между Израилем и Ираном симпатии 42% украинцев на стороне израильтян. Итоги опроса

В телеграм-канале посла Израиля в Киеве опубликованы результаты опроса, проведенного в июле этого года Киевским международным институтом социологии.

42% участников опроса сообщили, что поддерживают Израиль, и лишь 3% – Иран. Еще 42% опрошенных не симпатизирует ни одной из сторон. 13% не смогли ответить на вопрос.

Тот же вопрос был задан респондентам в декабре 2021 года, до начала войны в Украине. Тогда в поддержку Израиля высказалось лишь 28% опрошенных, а в поддержку Ирана – 1%.

Публикация проиллюстрирована показателями опроса в Украине и аналогичного опроса в России. В РФ Иран поддерживают 25%, Израиль поддерживают 3%, не симпатизируют ни одной из сторон 53%.