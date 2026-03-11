NYT: новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи был ранен в первый день войны

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранения в первый день израильско-американской атаки и с тех пор не появлялся на публике, пишет The New York Times. По данным издания, 56-летний Хаменеи получил ранения ног, однако обстоятельства ранения и его степень остаются неясными.

Как пишут Фарназ Фассихи и Ронен Бергман со ссылкой на трех иранских чиновников на условиях анонимности, Моджтаба Хаменеи находится в хорошо защищенном укрытии с ограниченной связью, он в сознании. По их словам, причиной его отсутствия являются не только соображения безопасности и опасения раскрыть местонахождение нового лидера, но и полученные им ранения.

Источники The New York Times в израильских силовых структурах также заявили, что израильская сторона пришла к выводу о ранении Моджтабы Хаменеи еще до того, как он был выбран новым верховным лидером в воскресенье.

Моджтаба Хосейни Хаменеи родился 8 сентября 1969 года в городе Мешхед (Иран). Получил религиозное образование в семинариях города Кум, где изучал исламское богословие, и стал шиитским духовным лицом. На протяжении десятилетий он оставался в тени официальной власти, редко появляясь публично, но при этом активно участвовал во внутренних политических и религиозных делах страны. До смерти отца считался одной из влиятельных фигур в иранской политике и теократической элите. Близко связан с руководством "Корпуса стражей исламской революции", руководил подавлением протестов в стране. 8 марта 2026 года было официально объявлено, что он избран верховным лидером Исламской республики Иран после того, как его отец рахбар Али Хаменеи был уничтожен в результате израильской атаки 28 февраля.