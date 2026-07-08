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Мир

В результате ночного удара армии РФ по Киеву погибла женщина

Война в Украине
Погибшие
время публикации: 08 июля 2026 г., 08:55 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 08:59
В результате ночного удара армии РФ по Киеву погибла женщина
ГСЧС по Киеву

В результате ночного российского обстрела Киева погибла одна женщина, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Cпасатели продолжают тушить пожары на двух объектах в Святошинском и Деснянском районах украинской столицы.

Тело погибшей было обнаружено во время тушения пожара на одной из локаций в Святошинском районе.

По данным пресс-службы Киевской городской государственной администрации, в результате российской атаки были повреждены 42 вагона PESA в одном из депо в Киеве.

Мир
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