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Израиль

В Ливане военнослужащая подразделения "Окец" ликвидировала террориста, погибла служебная собака

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 08 июля 2026 г., 09:44 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 10:30
В Ливане военнослужащая подразделения "Окец" ликвидировала террориста, погибла служебная собака
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе операции ЦАХАЛа в Бинт-Джбейле, на юге Ливана, военнослужащая кинологического подразделения "Окец" ликвидировала террориста, который ранее тяжело ранил израильского резервиста. В ходе инцидента погибла служебная собака подразделения "Окец", передает пресс-служба ЦАХАЛа.

По данным армейской пресс-службы, силы резервной бригады "Ифтах" 679-й дивизии проводили проверку здания, где ранее произошло боестолкновение. Находившийся внутри террорист открыл огонь по израильским военнослужащим и был ликвидирован военнослужащей кинологического подразделения "Окец". Среди израильских военных пострадавших нет, но погибла собака.

"Кан" передает, что ранее по строению, в котором скрывался боевик, израильский танк выпустил снаряд – после чего военные сочли террориста ликвидированным. Для того, чтобы удостовериться в этом, к строению были направлены бойцы ЦАХАЛа, с которым боевик вступил в перестрелку.

В ЦАХАЛе заявили, что армия продолжит действовать для устранения угроз на юге Ливана и не позволит террористической организации "Хизбалла" наносить ущерб гражданам Израиля.

Израиль
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