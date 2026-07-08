Контракт Галя Гирша на должности координатора по освобождению заложников продлен до конца года

Несмотря на то, что все израильские заложники, живые и мертвые, вернулись из сектора Газы, канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу продлила действие контракта с генерал-майором запаса Галем Гиршем, занимавшим должность координатора по вопросам пленных и пропавших без вести, до конца 2026 года.

Одновременно его зарплата была повышена с 41,5 тысячи шекелей до 52 тысяч шекелей в месяц, а сам Гирш будет работать не в Управлении по делам пленных и пропавших без вести при канцелярии премьер-министра, а непосредственно в канцелярии премьер-министра, сообщает "Калькалист".

Из канцелярии премьер-министра сообщили, что "Гирш был приглашен продлить свои полномочия с целью завершения национальной штабной работы в сфере пленных и пропавших без вести, продолжения нынешних усилий по данному направлению и продвижения подготовки на основе выводов из событий 7 октября и других инцидентов, связанных с пленными и пропавшими без вести".