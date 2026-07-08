Бизнесмен-"хареди" из США хочет купить авиакомпанию "Аркия"

Ультраортодоксальный еврейский девелопер из США Эзра Унгер ведет переговоры о покупке израильской авиакомпании "Аркия" у братьев Ави, Рафи и Джо Накашей.

В связи с этим председатель профкома "Аркии" Ави Эдри заявил, что рабочий комитет не допустит прекращения работы авиакомпании по субботам, сообщает The Marker.

Братья Накаш ведут переговоры по продаже "Аркии" уже более полугода. Одним из претендентов на покупку был американо-еврейский бизнесмен Эллиот Земель, однако сделка с ним в итоге не состоялась.