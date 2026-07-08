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Экономика

Бывший председатель профкома Алон Хасан проиграл суд Ашдодскому порту и "Гистадруту"

Судебные решения
время публикации: 08 июля 2026 г., 08:27 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 08:27
Бывший председатель профкома Алон Хасан проиграл суд Ашдодскому порту и "Гистадруту"
Flash90. Фото: Й.Зиндель

Национальный суд по трудовым спорам отклонил апелляцию Алона Хасана, бывшего председателя профкома Ашдодского порта, в рамках иска против портовой компании и против Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут").

Хасан был отстранен от работы в порту в 2014 году в связи с уголовным расследованием, и уволен в 2021 году после того, как был осужден за мошенничество. Увольнение было задним числом с даты отстранения.

Сразу после этого он обратился в суд с иском против порта и против "Гистадрута", обвиняя первый в неуплате выходного пособия, а второй – в нарушении обязательств по защите его интересов.

В 2025 году Беэр-Шевский суд по трудовым спорам отклонил его иск, обязав выплатить ответчикам по 15 тысяч шекелей судебных издержек.

По итогам отклоненной апелляции Национальный суд по трудовым спорам увеличил размер судебных издержек в полтора раза, постановив, что "решение суда нижней инстанции мотивировано и подробно обосновано в своих выводах, и мы не нашли оснований для вмешательства в него".

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