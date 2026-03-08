Один из самых известных британских детоубийц умер после нападения другого заключенного

В Великобритании умер 52-летний Иэн Хантли, который в 2003 году был приговорен к двум пожизненным срокам за убийство десятилетних Холли Уэллс и Джессики Чэпмен. 26 февраля в тюрьме Франкленд на него напал другой заключенный.

43-летний Энтони Рассел нанес ему несколько ударов металлическим прутом по голове. Пострадавший был доставлен в больницу и подключен к аппарату искусственного жизнеобеспечения, однако после ухудшения состояния было принято решение об отключении.

Хантли неоднократно подвергался нападениям в тюрьме. Так, в 2005 году его обварил кипятком сокамерник, а в 2010 году его госпитализировали после попытки другого заключенного перерезать ему горло.

Холли и Джессика исчезли в 2002 году в деревне Сохэм на востоке Англии. Их поиски продолжались две недели. Тела были обнаружены недалеко от авиабазы Лейкенхит в Норфолке. Убийцей оказался Хантли – завхоз школы, который заманил их к себе домой. Преступление вызвало огромный общественный резонанс.