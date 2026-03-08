Госдепартамент США потребовал выезда американских дипломатов из Саудовской Аравии

Госдепартамент США распорядился об обязательном выезде американских дипломатов и сотрудников из Саудовской Аравии. Об этом первым сообщило издание The New York Times.

Информацию о таком решении позднее подтвердили и другие американские СМИ, в том числе Bloomberg, со ссылкой на действующих и бывших чиновников.

Речь идет о первом обязательном распоряжении об отъезде, объявленном Госдепом США в Саудовской Аравии с начала нынешней войны. Ранее американские власти ограничивались предупреждениями для граждан США и указаниями укрываться на месте, а также закрывали или ограничивали работу отдельных дипмиссий в регионе.

3 марта Reuters сообщало, что США уже распорядились о выезде части неэкстренного персонала и членов их семей из ряда стран Ближнего Востока, однако тогда в Саудовской Аравии американская миссия была закрыта после атаки беспилотников, а сотрудникам предписывалось оставаться в укрытиях.

На фоне ухудшения обстановки посольство США в Саудовской Аравии также выпустило новое предупреждение по безопасности, а Госдепартамент продолжает организовывать выезд американских граждан из региона чартерными рейсами. Ранее ведомство призвало граждан США немедленно покинуть более десятка стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию.