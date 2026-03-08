Расследование: Моджтаба Хаменеи владеет недвижимостью с видом на посольство Израиля в Лондоне

Сын ликвидированного верховного правителя Ирана Моджтаба Хаменеи, которого считают наиболее вероятным кандидатом в преемники, владеет в Лондоне двумя квартирами с видом на израильское посольство. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на расследование, проведенное агентством Bloomberg.

Элитное жилье находится на шестом и седьмом этажах здания, расположенного в районе Кенсингтон, одном из наиболее престижных в британской столице. Рядом расположен Кенсингтонский дворец – резиденция принца Уэльского. Стоимость недвижимости оценивается в 50 миллионов фунтов.

В публикации отмечается, что речь идет об угрозе в сфере безопасности, поскольку квартира может использоваться для шпионской деятельности. 56-летний Моджтаба тесно связан с Корпусом стражей исламской революции, который добивается его избрания на пост главы государства.

Согласно публикации, Хаменеи-младший владеет по всему миру недвижимостью, оцениваемой в сотни миллионов долларов, в том числе – 11 особняками на севере Лондона. Имущество оформлено на подставную компанию. Средства поступили от незаконной торговли нефтью в обход международных санкций.