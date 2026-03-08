x
08 марта 2026
Мир

Украина потребовала от Венгрии вернуть десятки миллионов, похищенных у инкассаторов

Украина
Венгрия
время публикации: 08 марта 2026 г., 21:29 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 21:35
AP Photo/Sergei Grits

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига потребовал от Венгрии вернуть деньги и золотые слитки, изъятые у украинских инкассаторов, перевозивших ценности через венгерскую территорию и задержанных 5 марта.

"Три дня назад власти Венгрии ограбили два украинских бронированных автомобиля, которые направлялись из Австрии. Деньги и драгоценные металлы были похищены при свете дня. Эти деньги принадлежат не Венгрии, а государственному украинскому "Ощадбанку", то есть украинским налогоплательщикам", – говорится в заявлении.

Сибига квалифицирует действия Венгрии как беспрецедентный акт государственного бандитизма и рэкета. Он призывает европейских партнеров Украины осудить эти действия.

В машинах находилось 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Сопровождавшие груз семь инкассаторов были освобождены на следующий день, после того, как Украина назвала происшедшее захватом заложников.

Мир
