Украина потребовала от Венгрии вернуть десятки миллионов, похищенных у инкассаторов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига потребовал от Венгрии вернуть деньги и золотые слитки, изъятые у украинских инкассаторов, перевозивших ценности через венгерскую территорию и задержанных 5 марта.

"Три дня назад власти Венгрии ограбили два украинских бронированных автомобиля, которые направлялись из Австрии. Деньги и драгоценные металлы были похищены при свете дня. Эти деньги принадлежат не Венгрии, а государственному украинскому "Ощадбанку", то есть украинским налогоплательщикам", – говорится в заявлении.

Сибига квалифицирует действия Венгрии как беспрецедентный акт государственного бандитизма и рэкета. Он призывает европейских партнеров Украины осудить эти действия.

В машинах находилось 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Сопровождавшие груз семь инкассаторов были освобождены на следующий день, после того, как Украина назвала происшедшее захватом заложников.