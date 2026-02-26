x
26 февраля 2026
|
последняя новость: 09:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 февраля 2026
|
26 февраля 2026
|
последняя новость: 09:48
26 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Орбан обвинил Украину в введении "энергетической блокады" Венгрии и подготовке диверсий

Украина
Энергия
Венгрия
время публикации: 26 февраля 2026 г., 09:33 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 09:35
Орбан обвинил Украину в введении "энергетической блокады" Венгрии и подготовке диверсий
AP Photo/Jean-Francois Badias

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в введении "энергетической блокады" страны. Он заявил, что защита стратегических объектов усилена в связи с якобы планируемыми Украиной атаками.

"Я распорядился усилить защиту объектов энергетической инфраструктуры. Мы разместим военных у энергетических объектов, задействуем необходимые средства, чтобы предотвращать атаки. Полиция будет патрулировать вокруг электростанций, распределительных станций и диспетчерских центров", – сообщил политик.

23 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с обращением к нации, в котором сообщил о прекращении экстренных поставок электричества Украине. Он заявил, что причиной этого стали "враждебные действия" украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее Словакия и Венгрия пригрозили прекратить поставки электроэнергии в Украину, если до 23 февраля не возобновится транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", пострадавшему в январе в результате российского удара. В МИД Украины заявили, что речь идет о шантаже, предложив обратиться к руководству России.

Добавим, что 12 апреля в Венгрии должны состояться парламентские выборы. Согласно опросам, они принесут правящему альянсу "Фидес"-ХДНП поражение. Противники Орбана опасаются, что он намерен ввести чрезвычайное положение, отменив выборы.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 февраля 2026

Словакия прекращает поставки электричества Украине из-за остановки транзита российского газа