08 марта 2026
08 марта 2026
последняя новость: 19:24
Мир

В Таиланде в результате ДТП погиб турист из Израиля

Таиланд
время публикации: 08 марта 2026 г., 18:18 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 19:08
В Таиланде в результате ДТП погиб турист из Израиля
AP Photo/Chatkla Samnaingjam

Организация ЗАКА-International сообщила, что в городе Чиангмай в Таиланде в выходные разбился на мотоцикле 54-летний израильтянин, житель Иерусалима. По всей видимости, он не справился с управлением транспортным средством и его занесло. У погибшего остались жена и двое детей.

Добровольцы ЗАКА в Таиланде вместе с сотрудниками МИДа получили из больницы тело погибшего для дальнейшей доставки его в Израиль для захоронения.

Сайт Walla News отмечает, что несмотря на продолжающуюся войну и перебои с авиасообщением, тело погибшего уже доставлено в аэропорт и загружено на борт самолета. Ожидается, что утром в понедельник, 9 марта, оно будет переправлено на родину.

