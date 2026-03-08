В Таиланде в результате ДТП погиб турист из Израиля

Организация ЗАКА-International сообщила, что в городе Чиангмай в Таиланде в выходные разбился на мотоцикле 54-летний израильтянин, житель Иерусалима. По всей видимости, он не справился с управлением транспортным средством и его занесло. У погибшего остались жена и двое детей.

Добровольцы ЗАКА в Таиланде вместе с сотрудниками МИДа получили из больницы тело погибшего для дальнейшей доставки его в Израиль для захоронения.

Сайт Walla News отмечает, что несмотря на продолжающуюся войну и перебои с авиасообщением, тело погибшего уже доставлено в аэропорт и загружено на борт самолета. Ожидается, что утром в понедельник, 9 марта, оно будет переправлено на родину.