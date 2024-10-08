Джейк Салливан: "Израиль должен превратить тактические победы в стратегию"

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан принял участие в церемонии, посвященной трагедии 7 октября, проходившей в посольстве Израиля в Вашингтоне.

В своем выступлении Джейк Салливан положительно оценил операции ЦАХАЛа, в ходе которых были ликвидированы лидеры ХАМАСа и "Хизбаллы", несущие ответственность за гибель израильтян и американцев. Он сказал, что Израиль продемонстрировал "замечательные возможности", при этом подчеркнув, что одних этих операций недостаточно.

"Тактические победы необходимо превратить в стратегию, которая обеспечит будущее народу Израиля", – заявил он.

Джейк Салливан сказал, что 7 октября станет "черным днем" в истории палестинского народа из-за войны, развязанной ХАМАСом в этот день. Он отметил, что количество жертв растет в том числе и из-за террористов, которые прячутся среди мирного населения.

Джейк Салливан также говорил о "нерушимом партнерстве" в сфере безопасности между США и Израилем. При этом он отметил, что и США, и Израиль не исключают, что будут и другие атаки на Израиль со стороны Ирана и его сателлитов.