x
08 октября 2024
|
последняя новость: 01:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2024
|
08 октября 2024
|
последняя новость: 01:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Джейк Салливан: "Израиль должен превратить тактические победы в стратегию"

время публикации: 08 октября 2024 г., 01:16 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 01:16
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
AP Photo/Ng Han Guan

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан принял участие в церемонии, посвященной трагедии 7 октября, проходившей в посольстве Израиля в Вашингтоне.

В своем выступлении Джейк Салливан положительно оценил операции ЦАХАЛа, в ходе которых были ликвидированы лидеры ХАМАСа и "Хизбаллы", несущие ответственность за гибель израильтян и американцев. Он сказал, что Израиль продемонстрировал "замечательные возможности", при этом подчеркнув, что одних этих операций недостаточно.

"Тактические победы необходимо превратить в стратегию, которая обеспечит будущее народу Израиля", – заявил он.

Джейк Салливан сказал, что 7 октября станет "черным днем" в истории палестинского народа из-за войны, развязанной ХАМАСом в этот день. Он отметил, что количество жертв растет в том числе и из-за террористов, которые прячутся среди мирного населения.

Джейк Салливан также говорил о "нерушимом партнерстве" в сфере безопасности между США и Израилем. При этом он отметил, что и США, и Израиль не исключают, что будут и другие атаки на Израиль со стороны Ирана и его сателлитов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 октября 2024

Байден заявил о полной поддержке Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 октября 2024

Начальник Генштаба ЦАХАЛа: "Наш атакующий потенциал станет сюрпризом для врагов"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 сентября 2024

Салливан прокомментировал ликвидацию Ибрагима Акила и старших командиров "Хизбаллы" в Бейруте