Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 154 из 183 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 53 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 8 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине 183 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 154 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 22 ударных БПЛА в 11 локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 8 октября были перехвачены 53 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Смоленской, Нижегородской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Информация о причиненном ущербе уточняется.