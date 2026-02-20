x
20 февраля 2026
Мир

Трамп заявил, что в Иране "за короткое время" были убиты 32 тысячи человек

США
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 20 февраля 2026 г., 21:40 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 21:50
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп провел специальный брифинг, посвященный решению Верховного суда по пошлинам, на котором ему был задан вопрос об Иране.

На вопрос о том, есть ли у него послание для иранского народа, президент США заявил: "Иран должен заключить соглашение. Знаете, народ Ирана сильно отличается от иранских лидеров. И это очень, очень печальная ситуация. 32 тысячи человек были убиты за относительно короткое время. Они собирались повесить 837 человек две недели назад, некоторых с помощью крана, и я дал им понять: если будет повешен хоть один человек, по Ирану будет нанесен удар. Я не стал ждать две недели и начал переговоры, они отказались от повешения. Они не повесили 837 человек, они, похоже, никого не повесили. Мне очень жаль иранцев, они жили в аду", – сказал Трамп.

Говоря о решении Верховного суда, отменившего введенные президентом пошлины, Трамп заявил, что ему "стыдно за судей", некоторых из которых он назначил сам. "Мне стыдно за некоторых судей, за то, что у них не хватило смелости сделать то, что правильно для нашей страны".

Трамп также объявил, что собирается ввести пошлину в размере 10% на весь импорт в США и оставить в силе тарифы, касающиеся "национальной безопасности".

