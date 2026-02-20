Трамп заявил, что в Иране "за короткое время" были убиты 32 тысячи человек

Президент США Дональд Трамп провел специальный брифинг, посвященный решению Верховного суда по пошлинам, на котором ему был задан вопрос об Иране.

На вопрос о том, есть ли у него послание для иранского народа, президент США заявил: "Иран должен заключить соглашение. Знаете, народ Ирана сильно отличается от иранских лидеров. И это очень, очень печальная ситуация. 32 тысячи человек были убиты за относительно короткое время. Они собирались повесить 837 человек две недели назад, некоторых с помощью крана, и я дал им понять: если будет повешен хоть один человек, по Ирану будет нанесен удар. Я не стал ждать две недели и начал переговоры, они отказались от повешения. Они не повесили 837 человек, они, похоже, никого не повесили. Мне очень жаль иранцев, они жили в аду", – сказал Трамп.

Говоря о решении Верховного суда, отменившего введенные президентом пошлины, Трамп заявил, что ему "стыдно за судей", некоторых из которых он назначил сам. "Мне стыдно за некоторых судей, за то, что у них не хватило смелости сделать то, что правильно для нашей страны".

Трамп также объявил, что собирается ввести пошлину в размере 10% на весь импорт в США и оставить в силе тарифы, касающиеся "национальной безопасности".