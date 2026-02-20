Ливанские СМИ: в результате атаки ЦАХАЛа в долине Бекаа убиты 6 человек, десятки ранены

Ливанское информационное агентство "Аль-Марказия" сообщает, что в результате атаки ВВС ЦАХАЛа по "гражданским объектам" в городе Тамнин ат-Тахта и его окрестностях, убиты не менее шести человек и более 20 ранены.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об ударах по командным пунктам "Хизбаллы" в долине Бекаа. По заявлению армии, атакованные объекты использовались для планирования и организации террористических нападений на силы ЦАХАЛа и государство Израиль.