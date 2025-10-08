x
08 октября 2025
08 октября 2025
08 октября 2025
последняя новость: 09:00
08 октября 2025
Мир

Дональд Трамп: "Мы очень близки с соглашению"

ХАМАС
Война "Железные мечи"
Дональд Трамп
Израиль
время публикации: 08 октября 2025 г., 08:46 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 08:54
Дональд Трамп: "Мы очень близки с соглашению"
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявил, что на проходящих в Шарм аш-Шейхе переговорах по сектору Газы есть реальный шанс достичь мирного соглашения. "Мы очень близки к соглашению, которое принесет мир на Ближний Восток", – заявил он, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

Трамп отметил, что в переговорах участвуют и американские представители. Ранее Белый дом сообщил, что к ним подключаются специальный представитель президента Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, один из архитекторов соглашений Авраама.

"Есть реальный шанс чего-то достичь. Есть возможность добиться мира на Ближнем Востоке, даже за пределами сектора Газы. Мы хотим немедленного освобождения заложников", – добавил он, обещав, что США сделают все, чтобы добиться соблюдения сторонами условий соглашения, если оно будет подписано.

