Дональд Трамп: "Мы очень близки с соглашению"

Президент США Дональд Трамп заявил, что на проходящих в Шарм аш-Шейхе переговорах по сектору Газы есть реальный шанс достичь мирного соглашения. "Мы очень близки к соглашению, которое принесет мир на Ближний Восток", – заявил он, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

Трамп отметил, что в переговорах участвуют и американские представители. Ранее Белый дом сообщил, что к ним подключаются специальный представитель президента Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, один из архитекторов соглашений Авраама.

"Есть реальный шанс чего-то достичь. Есть возможность добиться мира на Ближнем Востоке, даже за пределами сектора Газы. Мы хотим немедленного освобождения заложников", – добавил он, обещав, что США сделают все, чтобы добиться соблюдения сторонами условий соглашения, если оно будет подписано.