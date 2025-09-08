"Флотилия Тунберг" задерживается в Тунисе на несколько дней

Некоторые суда "глобальной флотилии Сумуда", именуемой в СМИ также "флотилией Тунберг", вечером 7 сентября прибыли в Тунис и пришвартовались в порту Сиди-Бу-Саид. На набережной их встречи около тысячи местных активистов.

По словам организаторов, к среде, 10 сентября, к испанской группе "флотилии" присоединятся "магрибские товарищи", которые задержались "по техническим и логистическим причинам".

Предположительно, 10 сентября объединенная "флотилия" выйдет из Туниса в сторону восточного Средиземноморья, рассчитывая прорвать морскую блокаду Газы. Предыдущие попытки в течение многих лет успехом не увенчались.

"Флагманским" считается судно Handala.

Участники акции ранее жаловались на то, что над судами кружат беспилотники, контролирующие их движение. Проводились тренировки по действиям в случае перехвата судов.

Ожидалось, что в общей сложности в составе "флотилии" будут примерно 90 судов, с представителями 44 стран. Указывалась предполагаемая дата прибытия в район около побережья Газы – 14-15 сентября. Очевидно, что прибытие (если оно состоится) откладывается на более поздние даты, и, по всей видимости, состав "флотилии" не будет таким многочисленным.

Пропалестинские активисты заявляют, что намерены привезти в Газу гуманитарную помощь, включая еду, воду и лекарства. Они требуют обеспечить безопасный проход к побережью Газы и открыть гуманитарный морской коридор.

Гуманитарная помощь в Газу постоянно поступает по суше и сбрасывается с воздуха. Однако активисты "флотилии" заявляют, что жители Газы голодают.

Это будет четвертая попытка прорвать блокаду Газы в 2025 году, и, как заявляется, крупнейшая за последние 18 лет.

Напомним, что блокада Газы была введена после того, как террористическая организация ХАМАС в 2007 году путем военного переворота захватила власть в секторе.

Объединение активистов получило название "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)" – оно пришло на смену "Флотилии свободы". Одна из самых заметных фигур среди активистов – 22-летняя шведка Грета Тунберг, которая уже участвовала в подобной акции.

В ночь на 9 июня Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen была направлена в морской порт Ашдод. В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". Затем они были депортированы из Израиля. В числе прочих депортировали Тунберг.

26 июля израильские ВМС перехватили судно Handala, приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна были задержаны. После перехвата судно Handala было отбуксировано в порт Ашдода. Участников акции депортировали из Израиля.