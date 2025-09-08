x
08 сентября 2025
Мир

Трамп: "Думаю, мы очень скоро заключим сделку по Газе"

США
Война с ХАМАСом
ХАМАС
Война "Железные мечи"
Заложники
время публикации: 08 сентября 2025 г., 06:00 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 06:05
Трамп: "Думаю, мы очень скоро заключим сделку по Газе"
AP Photo/Jose Luis Magan

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил: "Я думаю, мы очень скоро заключим сделку по Газе". Об этом сообщает Reuters.

Говоря о заложниках, удерживаемых террористами в Газе, Трамп добавил: "Я думаю, мы их всех получим".

Ранее террористическая организация ХАМАС опубликовала заявление о готовности вернуться за стол переговоров. В пресс-релизе, опубликованном террористической группировкой, указывается, что через посредников были получены от США "некоторые идеи по достижению соглашения о прекращении огня". "Движение ХАМАС приветствует любые шаги, способствующие прекращению агрессии против нашего народа, и подтверждает свою готовность немедленно сесть за стол переговоров", – говорится в заявлении.

Это заявление было опубликовано ХАМАСом спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что Израиль его предложение принял. "Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы эта война закончилась. Израиль согласился на мои условия, и теперь пришло время согласиться ХАМАСу. Я предупредил ХАМАС о последствиях отказа. Это мое последнее предупреждение, другого не будет!", – написал Трамп.

Мир
