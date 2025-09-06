"Флотилия Тунберг" ждет пополнения: участники жалуются на беспилотники

Некоторые суда "глобальной флотилии Сумуда", именуемой в СМИ также "флотилией Тунберг", приближаются к побережью Туниса. Ожидается, что в воскресенье, 7 сентября, к ним присоединятся суда, вышедшие из Катании (Сицилия) и из портов Туниса, передают Reuters и Anadolu.

Участники акции жалуются на то, что над судами кружат беспилотники, контролирующие их движение. Официальных подтверждений по этому поводу нет.

Хотя серьезных штормов после выхода "флотилии" из Барселоны не было, около пяти судов вернулись к испанскому побережью, затем некоторые суда задержались на Балеарских островах, где была сделана техническая остановка.

"Флагманским" считается судно Handala.

Ранее планировалось, что 4 сентября "флотилия" уже достигнет Туниса. Но из-за погодных условий и плохой подготовки многих участников мероприятие проходит с задержкой графика.

Цель этой широко освещаемой в СМИ акции – прорыв морской блокады Газы. Предыдущие попытки в течение многих лет успехом не увенчались.

Ожидалось, что в общей сложности в составе "флотилии" будут примерно 90 судов, с представителями 44 стран. Указывалась предполагаемая дата прибытия в район около побережья Газы – 14-15 сентября. Очевидно, что прибытие (если оно состоится) откладывается на более поздние даты, и, по всей видимости, состав "флотилии" не будет таким многочисленным.

Пропалестинские активисты заявляют, что намерены привезти в Газу гуманитарную помощь, включая еду, воду и лекарства. Они требуют обеспечить безопасный проход к побережью Газы и открыть гуманитарный морской коридор.

Гуманитарная помощь в Газу постоянно поступает по суше и сбрасывается с воздуха. Однако активисты "флотилии" заявляют, что жители Газы голодают.

Это будет четвертая попытка прорвать блокаду Газы в 2025 году, и, как заявляется, крупнейшая за последние 18 лет.

Напомним, что блокада Газы была введена после того, как террористическая организация ХАМАС в 2007 году путем военного переворота захватила власть в секторе.

Объединение активистов получило название "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)" – оно пришло на смену "Флотилии свободы". Одна из самых заметных фигур среди активистов – 22-летняя шведка Грета Тунберг, которая уже участвовала в подобной акции.

В ночь на 9 июня Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen была направлена в морской порт Ашдод. В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". Затем они были депортированы из Израиля. В числе прочих депортировали Тунберг.

26 июля израильские ВМС перехватили судно Handala, приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна были задержаны. После перехвата судно Handala было отбуксировано в порт Ашдода. Участников акции депортировали из Израиля.