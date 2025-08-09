В Вашингтоне лидеры Азербайджана и Армении подписали декларацию об урегулировании конфликта

В пятницу, 8 августа, в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в присутствии президента США Дональда Трампа подписали декларацию об урегулировании конфликта.

"Это историческая встреча между Арменией и Азербайджаном", – заявил Трамп на открытии церемонии подписания. По его словам, Еревану и Баку удалось урегулировать проблему, которая ранее препятствовала достижению мирного соглашения, речь идет об использовании Зангезурского транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванским районом, проходящего по территории Армении.

"Мы урегулировали ключевой вопрос, который срывал предыдущие переговоры. В этой декларации закреплено (название коридора), которое является большой честью для меня, я этого не просил: "Маршрут Трампа для международного мира и процветания", – сказал американский президент. - Это специальная транзитная зона, которая позволит Азербайджану получить полный доступ к своей территории в районе Нахичевань при полном уважении суверенитета Армении... Армения также создаёт эксклюзивное партнёрство с Соединенными Штатами для развития этого коридора" (цитируется по сообщению "Интерфакса").

Трамп также сообщил, что США подписывают двусторонние соглашения с обеими странами о расширении сотрудничества в энергетической торговле и технологиях, включая искусственный интеллект и энергетику.