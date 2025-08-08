В возрасте 97 лет умер астронавт NASA Джеймс "Джим" Ловелл

Знаменитый астронавт NASA, Джеймс "Джим" Ловелл, командовавший сложнейшей миссией "Аполлон-13", которая была вынуждена отказаться от попытки высадки на Луну в 1970 году, умер в возрасте 97 лет.

Согласно пресс-релизу NASA, Ловелл скончался 7 августа в Лейк-Форесте, штат Иллинойс. Причина смерти пока не установлена.

Будучи пилотом командного модуля "Аполлона-8", Джеймс и его товарищи по экипажу стали первыми, кто стартовал на ракете "Сатурн-5" и вышел на орбиту Луны, доказав, что высадка на Луну вполне возможна.

"Характер и непоколебимое мужество Джима помогли нашей стране достичь Луны и превратить потенциальную трагедию в успех", – говорится в пресс-релизе.