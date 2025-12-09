Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 84 из 110 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 121 беспилотник

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 9 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине 110 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 84 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 24 ударных БПЛА в 10 локациях. Причинен значительный ущерб в Черниговской и Запорожской областях.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 9 декабря на территории Российской Федерации были перехвачены 67 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Крыма, над акваторией Каспийского моря, над территорией Республики Калмыкия, над территорией Краснодарского края, над территорией Белгородской, Рязанской, Воронежской, Ростовской, Нижегородской, Липецкой, Курской, Брянской, Тульской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.