x
09 декабря 2025
|
последняя новость: 10:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 декабря 2025
|
09 декабря 2025
|
последняя новость: 10:16
09 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Мамдани сообщил, что переедет из льготного жилья в резиденцию мэра Нью-Йорка

США
Нью-Йорк
Муниципальные выборы
время публикации: 09 декабря 2025 г., 09:16 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 09:22
Мамдани сообщил, что переедет из льготного жилья в резиденцию мэра Нью-Йорка
AP Photo/Seth Wenig, File

Зохран Мамдани сообщил, что после вступления в должность переедет в особняк Грэйси, который служит официальной резиденцией мэров Нью-Йорка, выехав из квартиры, которую снимал в Куинсе по льготной цене. Роскошный особняк был построен в 1799 году.

"Решение продиктовано заботой о безопасности нашей семьи и необходимости сконцентрировать все усилия на обеспечении доступности жизни, за которое проголосовали ньюйоркцы", – говорится в заявлении новоизбранного мэра.

Сейчас Мамдани живет в Куинсе, в районе Астория, где проживает средний класс, в том числе иммигранты, что придает району разнообразие. "Спасибо тебе, Астория, что показала нам лучшее, что есть в Нью-Йорке. Хоть я и не буду здесь жить, Астория останется со мной навсегда", – добавил он.

Доступность жилья была центральным пунктом предвыборной программы Мамдани. Он часто приводил в пример свою квартиру, где арендная плата заморожена. За это его критиковали оппоненты, заявлявшие, что выходец из состоятельной семьи не нуждается в льготном жилье.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 ноября 2025

Мамдани заявил, что по-прежнему считает Трампа "фашистом"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 ноября 2025

Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани встретился с Дональдом Трампом
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 ноября 2025

Победная речь Мамдани: о Трампе, евреях и исламе