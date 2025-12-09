Мамдани сообщил, что переедет из льготного жилья в резиденцию мэра Нью-Йорка

Зохран Мамдани сообщил, что после вступления в должность переедет в особняк Грэйси, который служит официальной резиденцией мэров Нью-Йорка, выехав из квартиры, которую снимал в Куинсе по льготной цене. Роскошный особняк был построен в 1799 году.

"Решение продиктовано заботой о безопасности нашей семьи и необходимости сконцентрировать все усилия на обеспечении доступности жизни, за которое проголосовали ньюйоркцы", – говорится в заявлении новоизбранного мэра.

Сейчас Мамдани живет в Куинсе, в районе Астория, где проживает средний класс, в том числе иммигранты, что придает району разнообразие. "Спасибо тебе, Астория, что показала нам лучшее, что есть в Нью-Йорке. Хоть я и не буду здесь жить, Астория останется со мной навсегда", – добавил он.

Доступность жилья была центральным пунктом предвыборной программы Мамдани. Он часто приводил в пример свою квартиру, где арендная плата заморожена. За это его критиковали оппоненты, заявлявшие, что выходец из состоятельной семьи не нуждается в льготном жилье.