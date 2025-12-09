Международный суд ООН принял к рассмотрению встречный иск России к Украине по делу о "геноциде"

Международный суд ООН в Гааге принял к рассмотрению встречный иск России, поданный в рамках дела о "геноциде" жителей Донецкой и Луганской областей. "Суд пришел к выводу, что он обладает юрисдикцией для рассмотрения встречных исков Российской Федерации в соответствии со статьей IX Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него", – сообщает сайт ООН.

Суд также установил сроки для дальнейшего представления документов: Украина должна представить свой ответ до 7 декабря 2026 года, а Россия до 7 декабря 2027 года представить свои контрдоводы.

26 февраля 2022 года, через два дня после начала полномасштабного российского вторжения, Украина подала в Международный суд иск. "Российская Федерация ложно заявила о совершении актов геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины и на этом основании признала так называемые "Донецкую Народную Республику" и "Луганскую Народную Республику", а затем объявила и осуществила "специальную военную операцию" против Украины", – говорилось в документе.

В нем Украина категорически отвергла российские утверждения и призвала суд признать, что Россия "не имеет законных оснований для принятия мер в отношении Украины и против нее с целью предотвращения и наказания за предполагаемый геноцид".

В марте 2022 года суд обязал Россию немедленно приостановить военные действия в Украине. В феврале 2024 года он вынес решение по предварительным возражениям, с которыми Россия выступила в октябре 2022 года, постановив, что он обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины, требующей от суда признать: нет достоверных доказательств, что Украина несет ответственность за совершение геноцида.

Напомним: первоначально российский представитель утверждал, что дело не подпадает под юрисдикцию Международного суда.