В Таиланде найден мертвым израильтянин, пропавший около двух недель назад
время публикации: 09 января 2025 г., 18:39 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 18:39
В четверг, 9 января, министерство иностранных дел Израиля сообщило родственникам израильтянина, связь с которым была утеряна около двух недель назад, что он найден мертвым.
В сообщении МИДа говорится: "Гражданин Израиля, находившийся на острове Пханган и связь с которым была утеряна около двух недель назад, к большому нашему сожалению, был обнаружен несколько дней назад мертвым. Его родственники уведомлены".
Сотрудники МИДа и консул в Бангкоке помогают родственникам доставить тело для захоронения в Израиль.
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