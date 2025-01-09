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Мир

В Таиланде найден мертвым израильтянин, пропавший около двух недель назад

Погибшие
Туризм
время публикации: 09 января 2025 г., 18:39 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 18:39
В Таиланде найден мертвым израильтянин, пропавший около двух недель назад
AP Photo/Sakchai Lalit

В четверг, 9 января, министерство иностранных дел Израиля сообщило родственникам израильтянина, связь с которым была утеряна около двух недель назад, что он найден мертвым.

В сообщении МИДа говорится: "Гражданин Израиля, находившийся на острове Пханган и связь с которым была утеряна около двух недель назад, к большому нашему сожалению, был обнаружен несколько дней назад мертвым. Его родственники уведомлены".

Сотрудники МИДа и консул в Бангкоке помогают родственникам доставить тело для захоронения в Израиль.

Мир
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