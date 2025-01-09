В Таиланде найден мертвым израильтянин, пропавший около двух недель назад

В четверг, 9 января, министерство иностранных дел Израиля сообщило родственникам израильтянина, связь с которым была утеряна около двух недель назад, что он найден мертвым.

В сообщении МИДа говорится: "Гражданин Израиля, находившийся на острове Пханган и связь с которым была утеряна около двух недель назад, к большому нашему сожалению, был обнаружен несколько дней назад мертвым. Его родственники уведомлены".

Сотрудники МИДа и консул в Бангкоке помогают родственникам доставить тело для захоронения в Израиль.