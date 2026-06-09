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Мир

Россия атаковала Чугуев, среди погибших беременная женщина

Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 09 июня 2026 г., 12:47 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 12:51
Россия атаковала Чугуев, среди погибших беременная женщина
МСЧС Харьковской области

Три человека погибли и еще несколько получили ранения в ночь на 9 июня в результате российского воздушного удара по городу Чугуев в Харьковской области Украины. Среди жертв – двое мужчин и 22-летняя беременная женщина.

"В результате ракетного удара повреждены жилые дома, автомобили, гаражи, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры", – сообщила областная прокуратура. 9 июня объявлено в городе траурным днем.

Воздушный удар был нанесен и по Харькову. Здесь в результате задействования ракет и беспилотных летательных аппаратов зафиксировано 11 попаданий. Известно об 15 пострадавших, среди которых дети.

Мир
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