Россия атаковала Чугуев, среди погибших беременная женщина

Три человека погибли и еще несколько получили ранения в ночь на 9 июня в результате российского воздушного удара по городу Чугуев в Харьковской области Украины. Среди жертв – двое мужчин и 22-летняя беременная женщина.

"В результате ракетного удара повреждены жилые дома, автомобили, гаражи, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры", – сообщила областная прокуратура. 9 июня объявлено в городе траурным днем.

Воздушный удар был нанесен и по Харькову. Здесь в результате задействования ракет и беспилотных летательных аппаратов зафиксировано 11 попаданий. Известно об 15 пострадавших, среди которых дети.