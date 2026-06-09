Новая Зеландия запретила въезд в страну еще трем израильтянам. В "черный список" попали владелец строительной компании "Эяль Хари Иегуда" Итамар Иегуда Леви, владельцы компании Libi Construction and Infrastructure Харель Давид Либи и Элиав Либи. Об этом объявил 9 июня министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс. Он заявил, что перечисленные лица способствуют расширению незаконных поселений.

Уинстон Питерс подчеркнул, что "этот шаг направлен не против всего народа Израиля или правительства, а против конкретных трех человек".

Глава МИДа Новой Зеландии заявил, что его страна продолжит настаивать на том, что палестино-израильский конфликт должен быть решен на основе принципа двух государств, и насилие, сопровождающее расширение поселений, подрывает возможность реализации этого принципа.

В 2024 году правительство Новой Зеландии объявило о введении запрета на въезд на свою территорию "радикальных израильских поселенцев, совершавших нападения на палестинцев на Западном берегу". В общей сложности в черный список были внесены 35 израильтян.