09 сентября 2025
Мир

Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 60 из 84 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 31 беспилотник, погибший в Сочи

время публикации: 09 сентября 2025 г., 09:55 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 10:06
Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 60 из 84 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 31 беспилотник
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 9 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 84 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 60 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 23 БПЛА в десяти локациях. Причинен ущерб жилым домам в Запорожье.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 9 сентября на территории Российской Федерации были перехвачен 31 украинский БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Курской, Тамбовской и Воронежской областей, Краснодарского края, над акваторией Черного моря, над Крымом. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Сообщается о погибшем в городе Сочи.

