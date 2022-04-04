Индивидуальный импорт автозапчастей в Израиль остановлен, потому что единственный инспектор сломал ногу

Израильские владельцы автомобилей и мотоциклов, заказавшие запчасти за границей в рамках индивидуального импорта, уже три недели не могут получить их со склада в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Как сообщает портал Ynet, причиной "затора" является отсутствие инспектора министерства транспорта, который должен проверить соответствие запчасти действующим в Израиле стандартам.

Инспектор сломал ногу и уже почти месяц не выходит на работу, однако минтранс не направил ему замену.

Более того, до сих пор нет замены и инспектору, отвечавшему за проверку заказанных за границей частным образом шин. Вместо того, который ушел на пенсию еще в декабре 2021 года, минтранс до сих пор никого не назначил.