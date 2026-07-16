Кнессет утвердил закон о возможности раздельного обучения на вторую и третью степени

В ночь на 16 июля Кнессет утвердил законопроект о возможности гендерного разделения при учебе на вторую и третью академические степени.

Согласно тексту законопроекта, в вузах, где на данный момент нет раздельного обучения на вторую и третью степени, будет такая возможность в случае просьбы об этом со стороны религиозных студентов. При этом оговаривается, что в этих вузах разделение будет только в учебных классах, а не на общественной территории.

Раздельное обучение будет возможно только с согласия вуза и утверждения Совета по высшему образованию.

Кнессет также утвердил во втором и третьем чтениях поправку к закону об инвалидах, закрепляющую статус военнослужащих с посттравматическим синдромом в результате боевых действий. Законопроект поддержали 70 депутатов, голосовавших против не было.

В поправке говорится, что ПТСР является реакцией на травмирующие события во время боевой операции, учений или других событий, связанных с военной службой. Бойцы с ПТСР смогут получать специализированное лечение через Управление по реабилитации министерства обороны.

Закон также предусматривает создание комиссии по оказанию помощи пострадавшим и их семьям. В особых случаях поддержку смогут получать и родственники военнослужащих, оказавшиеся в тяжелом положении из-за их состояния.

В Кнессете продолжается рассмотрение законопроектов, которые коалиция планирует утвердить в оставшиеся до завершения работы парламента часы. В настоящий момент обсуждается закон о СМИ, инициированный министром связи Шломо Караи ("Ликуд"). Его утверждение во втором и третьем чтениях ожидается в вечерние часы.

Предположительно рассмотрение законопроектов продолжится до полудня 17 июля. Депутаты от коалиции и их помощники получили распоряжение быть готовыми к пребыванию в здании Кнессета до 14:00 пятницы.