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NEWSru.co.il :: Автомобили6 декабря 2021 г., 11:07

Европейские автоконцерны: переход на электромобили приведет к потере 275 тысяч рабочих мест

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Европейские автоконцерны: переход на электромобили приведет к потере 275 тысяч рабочих мест

Согласно данным опроса, проведенного среди сотни членов Европейской ассоциации поставщиков автомобилей, до 2035 года, когда в ЕС вступит в силу запрет на производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, индустрия потеряет 501 тысячу рабочих мест.

Из них больше 300 тысяч рабочих мест будут потеряны еще до конца текущего десятилетия.

Технологии электромобилей за тот же период потребуют создания 226 тысяч новых рабочих мест. Поэтому в общей сложности к 2035 году автоиндустрия в Европейском союзе потеряет 275 тысяч рабочих мест.


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