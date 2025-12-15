В университете Бар-Илан проходит фотовыставка Александра Ханина "Короткая память. Длинная память"

10 декабря в Бар-Иланском университете открылась фотовыставка Александра (Саши) Ханина "Короткая память. Длинная память". Экспозиция будет работать до 8 января.

На выставке представлены снимки, сделанные Ханиным в местах трагедии 7 октября 2023 года, в зонах боевых действий, в больницах, в районах, пострадавших от войны.

Это тяжелая, эмоционально насыщенная экспозиция: каждый кадр фиксирует момент, о котором, как подчеркивают организаторы, "мы были бы счастливы никогда не знать" – но именно поэтому мы не имеем права забыть.

Работы для выставки тщательно отобраны из сотен фотографий профессором искусствоведения, заведующим кафедрой еврейского искусства Бар-Иланского университета Ильей Родовым. Он же придумал названия для каждого снимка.

На открытии выступали Мор Персиадо, Рут Сиркис-Банк и Илья Родов. Они говорили о профессиональной манере Ханина, композиции его кадров и о силе визуального ряда. Но главным организаторы называют эмоциональное воздействие и триггер памяти, противостоящий лжи врагов Израиля и еврейского народа.

Еще одну встречу с автором планируют провести ближе к дате закрытия выставки, 8 января.

Выставка посвящена резервистам – студентам и преподавателям Бар-Илана, "нашим героям и защитникам", говорят организаторы.