Зеленский: "Украина готова отказаться от членства в NATO при условии гарантий безопасности"

время публикации: 15 декабря 2025 г., 12:58 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 13:04
Press Service of the President of Ukraine, via AP

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова рассмотреть вопрос об отказе от членства в NATO при условии предоставления ей США и европейскими странами четких гарантий безопасности, которые обеспечат Украине мир.

"С самого начала Украина хотела вступить в NATO – это реальные гарантии безопасности. Некоторые партнеры из США и Европы не поддержали это стремление", – сообщил он, назвав отказ от членства в альянсе значительной уступкой украинской стороны.

Глава государства заявил, что Украина готова и к территориальным компромиссам, но не поступится территориями, находящимися под ее контролем. Он подчеркнул, что мир должен быть справедливым в первую очередь для Украины, напомнив, что именно Россия совершила нападение.

Переговоры Зеленского со специальным представителем президента США Стивеном Виткоффом, прошедшие 14 декабря в Берлине, продолжались пять часов. По их завершении американский эмиссар заявил, что достигнут значительный прогресс. Американо-украинские переговоры продолжатся 15 декабря.

